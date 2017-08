Ex-Landeshauptmann Pröll bei Fahrradunfall schwer verletzt

Ex-Landeshauptmann erlitt bei Sturz im Heimatort einen Beckenplattenbruch und kuriert sich zu Hause aus

Wien – Erwin Pröll hat sich am vergangenen Samstag bei einem Unfall mit seinem Rennrad schwer verletzt. Er erlitt einen Beckenplattenbruch, wurde im Krankenhaus versorgt, befindet sich derzeit aber zu Hause. Eine Operation sei nicht notwendig. Pröll hat Schmerzen, sei sonst aber wohlauf, berichtet sein langjähriger Sprecher Peter Kirchweger im Gespräch mit dem STANDARD.

Nach seinem Rücktritt als niederösterreichischer Landeshauptmann im April des heurigen Jahres sei Pröll, der ein passionierter Radfahrer ist, sehr sportlich unterwegs gewesen und habe für die jährliche Fahrt auf den Großglockner trainiert. In der Nähe seines Hauses in Radlbrunn sei er am Samstag schließlich zu Sturz gekommen. (Michael Völker, 9.8.2017)