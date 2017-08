Paris: Auto fährt sechs Soldaten nieder, Fahndung läuft

Hintergrund unklar, zwei Schwerverletzte

Paris – Bei dem mutmaßlichen Anschlag auf sechs Soldaten in einem Vorort der französischen Hauptstadt Paris wird ein Terrorattentat als eines von drei möglichen Motiven untersucht.

Die beiden weiteren Möglichkeiten sind, dass es sich um die Tat eines Psychopathen oder aber einer Person gehandelt hat, die nach einem Unfall Angst bekam und flüchtete, hieß es laut RTL Belgien in Militärkreisen am Mittwoch.

🔴 Incident à Levallois Perret : intervention de #Police en cours. Un véhicule est recherché — Préfecture de police (@prefpolice) August 9, 2017

Patrick Balkany, Bürgermeister von Levallois-Perret, betonte im französischen Sender BFM TV, die Tat sei "zweifellos" absichtlich begangen worden. Das Auto sei in der schmalen Straße vor dem Militärgebäude entgegen der Fahrtrichtung abgestellt gewesen. Als die sechs Soldaten das Gebäude verließen, wurden sie von einem schnell beschleunigenden Auto – es soll sich um einen dunklen BMW handeln – erfasst, berichtete RTL Belgien. Die Umgebung sei von der Polizei hermetisch abgeriegelt worden. Bei dem Militärgebäude handelt es sich um die Kaserne des 35. Infanterieregiments.



Inlandseinsatz "Sentinelle"

Die Soldaten patrouillierten im Zuge der Antiterrormission Operation Sentinelle in dem Vorort im Nordwesten von Paris. Der Inlandseinsatz Sentinelle (Wache oder Wachposten) wurde nach den islamistischen Anschlägen auf die Redaktion der Satirezeitung "Charlie Hebdo" und einen jüdischen Supermarkt im Jänner 2015 in Paris ins Leben gerufen.

Die Soldaten bewachen unter anderem Synagogen, Flughäfen, Bahnhöfe und Touristenattraktionen wie Museen oder den Pariser Eiffelturm.

Dabei werden sie selbst immer wieder Ziel von Angriffen. Im März war ein Mann am Pariser Flughafen Orly bei einer Attacke auf patrouillierende Soldaten erschossen worden.

Am Samstagabend hatte ein Angreifer am Eiffelturm ein Messer gezückt und "Allah ist groß" geschrien. Patrouillierende Soldaten forderten ihn auf, das Messer wegzulegen, er ließ sich widerstandslos festnehmen. Der in Mauretanien geborene Franzose wurde in die Psychiatrie eingewiesen. (APA, 9.8.2017)