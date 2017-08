Morgen-Update für Mittwoch, den 9.8.2017: Bürger-Polizei, Venezuela und David Letterman

Guten Morgen! Hier die wichtigsten Nachrichten für Ihren Morgen

[Panorama] Bürger-Polizei: Dein Nachbar, der Freund und Helfer

Tod nach Marsch: Grundwehrdiener starb an Überhitzung des Körpers

[Inland] Rosenkranz über ihren FPÖ-Austritt: "Eine Politik der Showeffekte reicht nicht aus"

[International] Venezolanisches Parlament ausgeschaltet – Militär stellt sich hinter den Präsidenten – Uno erhebt Foltervorwürfe

[Wissenschaft] Politikwissenschafter Marchart: "Die Kritik am Populismus ist inhaltslos"

[Wirtschaft] Wie österreichische Unternehmen mit Kopien aus China umgehen

[Etat] David Letterman bekommt eigene Show auf Netflix

[Service] Bis 14.8. können sich US-Bürger noch für die Stelle zum Planetenschützer bewerben. Auch der Neunjährige Jack Davis hat sich dafür mit einem handschriftlichen Bewerbungsschreiben beworben.

Jobs in Österreich und Tipps zu Bewerbungsschreiben finden Sie hier.

[Wetter] Am Mittwoch überwiegt in der Osthälfte bei wenigen Wolken der Sonnenschein und die Gewittergefahr ist selbst im Bergland gering. Von Vorarlberg bis Osttirol und zum Innviertel überwiegen bei letzten Schauern zunächst die Wolken. 21 bis 34 Grad



[Zum Tag] Whitney Houston hätte heute ihren 54. Geburtstag gefeiert. Nick Broomfield und Rudi Dolezal zeichnen in der Doku "Whitney: Can I Be Me" ein komplexes Porträt des 2012 verstorbenen Popstars.