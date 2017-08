Real Madrid gewinnt den UEFA-Supercup

Mit 2:1-Sieg gegen Manchester United – Casemiro und Isco trafen für Madrilenen in Skopje – Ronaldo erst im Finish im Einsatz

Skopje – Real Madrid hat den ersten Titel der neuen Saison erobert. Der Champions-League-Sieger holte sich mit einem 2:1 (1:0) gegen Europa-League-Gewinner Manchester United am Dienstag den UEFA-Supercup. Casemiro (24.) und Isco (52.) trafen in Skopje für die Spanier, bei denen Cristiano Ronaldo erst im Finish eingetauscht wurde. Für United machte es Neo-Sturmstar Romelu Lukaku (62.) noch einmal spannend.

Real traf damit auch im 66. Pflichtspiel in Folge und baute den diesbezüglichen Rekord weiter aus. Für den seit Jänner 2016 als Chefcoach amtierenden Zinedine Zidane war es der fünfte internationale Titelgewinn mit den Madrilenen, mit denen er heuer auch den Meistertitel geholt hatte. Sein Gegenüber Jose Mourinho verpasste beim Wiedersehen mit seinem Ex-Club hingegen ein Erfolgserlebnis.

Dominanz

Titelverteidiger Real hatte bei hohen Temperaturen im Nationalstadion Mazedoniens zunächst nur zu Beginn Probleme. Nach einer Viertelstunde übernahmen die bis auf Ronaldo in Bestformation angetretenen Königlichen das Kommando. Englands Rekordmeister konnte nur selten für Entlastung sorgen. Casemiro traf per Kopf nach einem Eckball die Latte (16.), ehe der brasilianische Mittelfeldrackerer nach Carvajal-Pass knapp nicht im Abseits stehend im Fallen ins lange Eck vollendete.

Bei United hatte Mourinho mit Romelu Lukaku, Mittelfeldmann Nemanja Matic und Verteidiger Victor Lindelöf seine um mehr als 160 Millionen Euro geholten Neuzugänge von Beginn an aufgeboten. Lukaku konnte sich aber erst im Finish der ersten Spielhälfte mit einem Kopfball in Szene setzen. Ansonsten kam von den dank ihres Erfolgs in der Europa League heuer in der Königsklasse antretenden "Red Devils" wenig.

Am Spielgeschehen änderte sich auch nach Seitenwechsel nichts. Toni Kroos zwang Uniteds Torhüter David de Gea zu einer Parade, Marcelo traf das Außennetz. Reals Spielgestalter Isco hebelte im Doppelpass mit Gareth Bale dann die Defensive der Engländer aus und vollendete in der 52. Minute. Die Chance auf eine passende Antwort vergab zwei Minuten später Lukaku, der den Ball aus fünf Metern nicht im Tor unterbrachte.

85 Millionen Euro schießen Tore

Der um 85 Mio. Euro von Everton losgeeiste Belgier brachte sein Team später aber zurück. Real-Keeper Keylor Navas konnte einen Fernschuss von Matic nicht bändigen, Lukaku staubte ab. United hatte zuvor Glück gehabt, als Bale das 3:0 vor Augen an der Latte scheiterte.

Mit dem Anschlusstreffer schöpfte der Premier-League-Vertreter neuen Mut, während Real nur noch auf Konter setzte. Marcus Rashford fand sogar die Riesenmöglichkeit auf den Ausgleich vor, Navas machte seinen Fehler aber wieder gut (81.). Bei Real kam der erst kürzlich wieder ins Training eingestiegene Ronaldo in der 83. Minute aufs Feld. In Szene setzen musste sich der Superstar nicht mehr. Real holte sich damit zum vierten Mal die Trophäe und ist nach 27 Jahren bzw. dem AC Milan der erste Club, der den Titel erfolgreich verteidigen konnte. (APA, 8.8.2017)

UEFA-Supercup

Real Madrid – Manchester United 2:1 (1:0). Skopje, Philip-II-Arena, 31.000, SR Rocchi/ITA. Tore: Casemiro (24.), Isco (52.) bzw. Lukaku (62.)