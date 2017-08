Rapid muss im Cup zu Stadtligist Elektra

Salzburg gastiert in 2. Runde des ÖFB-Cups bei Bruck/Leitha, Austria spielt in Vöcklamarkt

Wien – Titelverteidiger Salzburg gastiert in der zweiten Runde des ÖFB-Fußball-Cups bei Regionalligist Bruck/Leitha. Wie die Auslosung durch ÖFB-Frauen-Teamchef Dominik Thalhammer am Dienstagabend ergab, trifft der SK Rapid im Wiener Duell auf Stadtligist Elektra. Die Austria bekommt es mit Vöcklamarkt aus der Regionalliga Mitte zu tun, Sturm Graz muss beim USK Anif aus der Westliga antreten.

Spieltermine der zweiten Cup-Runde sind der 19. und 20. September. Zum Auftakt des Bewerbs hatten sich neben Bundesligist St. Pölten auch die Erste-Liga-Vertreter Wattens, FAC und Wiener Neustadt verabschiedet. (APA,

ÖFB-Cup, 2. Runde

FC Gleisdorf (RL Mitte) – WAC

SC/ESV Parndorf (RL Ost) – SV Mattersburg

Sportunion Vöcklamarkt (RL Mitte) – Austria Wien

SKU Amstetten (RL Ost) – Wacker Innsbruck

SC Neusiedl/See (RL Ost) – SV Ried

SV Horn (RL Ost) – TSV Hartberg

ASK Elektra (Wiener Liga) – Rapid Wien

SV Wimpassing (Burgenlandliga) – Blau Weiß Linz

Austria Klagenfurt (RL Mitte) – Kapfenberger SV

ASK-BSC Bruck/Leitha (RL Ost) – Red Bull Salzburg

TUS Bad Gleichenberg (RL Mitte) – Admira Wacker Mödling

Union Gurten (RL Mitte) – SCR Altach

USK Anif (RL West) – Sturm Graz

ASKÖ Oedt (OÖ-Liga) – Austria Lustenau

SV Grödig (RL West) – LASK

Union St. Florian (RL Mitte) – SC Weiz (RL Mitte)

Spielplan des UNIQA ÖFB Cups 2017/18: 2. Runde am 19./20. September 2017, 3. Runde am 24./25. Oktober 2017, Viertelfinale am 27./28. Februar 2018, Semifinale am 17./18. April 2018, Finale am 1. Mai 2018 in Klagenfurt