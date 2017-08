Uno erhebt Foltervorwürfe gegen Venezuela

Die Gewalt der Sicherheitskräfte gegenüber der Opposition sei systematisch und unverhältnismäßig, kritisieren die Vereinten Nationen

Caracas – Nach vier Monaten heftiger Unruhen in Venezuela schlagen die Vereinten Nationen Alarm und kritisieren in einem Bericht das harte Vorgehen der venezolanischen Sicherheitskräfte gegen Demonstranten. Sie werfen ihnen die Anwendung "systematischer und unverhältnismäßiger Gewalt" vor und machen sie verantwortlich für willkürliche Verhaftungen, Folter und gewaltsame Hausdurchsuchungen. Das teilte das Uno-Menschenrechtsbüro über die spanische Nachrichtenagentur EFE am Dienstag mit.

"Wir haben glaubwürdige Berichte über unmenschliche, grausame und erniedrigende Behandlung von Gefangenen durch die Sicherheitskräfte erhalten, die in manchen Fällen als Folter zu werten ist", zitiert EFE die Sprecherin des Büros, Ravina Shamdasani. Es habe sich dabei nicht um Einzelfälle gehandelt, fügte sie hinzu. Auch der Uno-Menschenrechtskommissar Zaid Ra'ad Al-Hussein beklagte in einer Aussendung am Dienstag die "exzessive Gewaltanwendung" in Venezuela. "Tausende wurden willkürlich inhaftiert, viele von ihnen sind Opfer grober Behandlung und sogar Folter", wird Hussein in der Aussendung zitiert. Da die venezolanischen Autoritäten den Uno-Ermittlern die Einreise verweigert hatten, hat Hussein vor Ort eine Gruppe von Menschenrechtsspezialisten damit beauftragt, 135 Opfer und ihre Familien sowie Zeugen, Journalisten, Anwälte, Ärzte und Mitglieder der Generalstaatsanwaltschaft zu interviewen.

"Seit dem Beginn der Demonstrationen im April stellen wir eine klare Tendenz zu exzessiver Gewaltanwendung gegenüber den Demonstranten fest", fasst der Uno-Menschenrechtskommissar zusammen. Nach offiziellen Angaben starben bei den Protesten gegen den sozialistischen Staatschef Nicolás Maduro bisher mehr als 120 Menschen.

Willkürliche Festnahmen

Laut der aktuellen Uno-Analyse sind Sicherheitskräfte für mindestens 46 Todesopfer, militante Regierungsanhänger für weitere 27 Tote verantwortlich. "Zuverlässigen Schätzungen zufolge sind zwischen 1. April und 13. Juli über 5.051 Menschen willkürlich festgenommen worden", so der Hochkommissar. Über tausend Menschen seien noch inhaftiert. Berichte zeugten von "grausamen, unmenschlichen und herabwürdigenden Behandlungen sowie Folter durch die Sicherheitskräfte". Aufgezählt werden die Verwendung von Elektroschocks, das Aufhängen an Handgelenken, Todesdrohungen sowie Androhungen sexueller Gewalt oder des Erstickens durch Gas.

Hussein macht höchste Regierungskreise für diese Menschenrechtsverletzungen verantwortlich und fordert "die unverzügliche Beendigung der übermäßigen Gewaltanwendung gegen Demonstranten und der willkürlichen Verhaftungen sowie die Freilassung aller ohne Rechtsgrundlage inhaftierten Personen". Er erwarte "von allen Parteien, eine schnelle Lösung für die steigenden Spannungen zu finden, sich von der Gewalt zu distanzieren und die notwendigen Maßnahmen für einen politischen Dialog zu schaffen".

"Sehr gute Moral"

Davon unbeeindruckt ordnete der Oberste Gerichtshof am Dienstag die Verhaftung von Ramón Muchacho an, einem oppositionellen Bürgermeister des Bezirks Chacao in der Hauptstadt Caracas. In dem Bezirk war es zu Massenprotesten gegen Maduro gekommen.

Seit vier Monaten gehen Demonstranten auf die Straße, um die Regierung zum Rücktritt zu drängen. Die Einsetzung der verfassungsgebenden Versammlung, die das Parlament de facto ersetzt, hat die Lage nochmals deutlich verschärft. Mitglieder dieses neuen Gremiums stürmten am Montagabend eine Sitzung des von der Opposition dominierten Parlaments. Zu der Gruppe von Eindringlingen zählte nach Aussagen von Parlamentsmitarbeitern auch die Vorsitzende der Verfassungsversammlung und Ex-Außenministerin Delcy Rodríguez. Unterstützt wurden sie den Angaben zufolge von Soldaten.

Venezuelas Militär stellte sich nach dem Angriff auf einen Armeestützpunkt demonstrativ hinter Präsident Maduro. Umringt von drei Panzern und hunderten Soldaten trat Verteidigungsminister und Armeechef Vladimir Padrino am Montagabend im Fernsehen auf, um die Einigkeit und die "sehr gute Moral" der Streitkräfte deutlich zu machen. Kurz zuvor hatten Hacker einige Websites der Regierung angegriffen, um laut eigenen Aussagen die rebellierenden Soldaten zu unterstützen. (AFP, Reuters, red, 8.8.2017)