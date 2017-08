Französischer Schriftsteller Gonzague Saint Bris gestorben

Der Autor, Historiker und Journalist kam im Alter von 69 Jahren bei Autounfall ums Leben

Paris – Der französische Schriftsteller Gonzague Saint Bris ist bei einem Autounfall mit 69 Jahren ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich in der Nacht zu Dienstag in der Normandie in Nordfrankreich, wie die französische Nachrichtenagentur AFP von der Assistentin des Historikers und Journalisten erfuhr.

Der 1948 in Loches in Zentralfrankreich geborene Schriftsteller hat rund 50 Werke veröffentlicht, vorwiegend Biografien. Auf Deutsch ist von ihm "Zu Gast bei Balzac. Dichter und Genießer" erschienen. Saint Bris wurde 2002 für "Les Vieillards de Brighton" (etwa: Die Alten von Brighton) mit dem renommierten französischen Literaturpreis Interallié ausgezeichnet. Im Jahr 1995 hat er das Literaturfestival "La Fôret des livres" gegründet, das am 27. August zum 22. Mal eröffnet werden soll.

Das Auto sei aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Baum geprallt. Am Steuer saß dem Bericht zufolge seine Lebensgefährtin, die bei dem Unfall schwer verletzt wurde. (APA, 8.8.2017)