Österreich bei WM 2018 zum Auftakt gegen Schweiz

Das Eishockey-Team bekommt es in Kopenhagen mit bärenstarken Gegnern zu tun

Wien – Aufsteiger Österreich trifft bei der Eishockey-A-WM 2018 zum Auftakt am 5. Mai in Kopenhagen auf die Schweiz. Danach folgen laut dem am Dienstag veröffentlichen Spielplan die weiteren Gruppe-A-Matches ebenfalls in der Hauptstadt gegen Russland (6. Mai), die Slowakei (8.), Titelverteidiger Schweden (9.), Frankreich (11.), Weißrussland (12.) und Tschechien (14.).

Eröffnet wird die zweiwöchige WM am 4. Mai mit den Spielen Russland – Frankreich sowie USA gegen Kanada (Gruppe B) in Herning. (APA; 8.8.2017)