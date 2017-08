Leiche von polnischem Taucher im Attersee geortet

Feuerwehrtaucher sollen Person in 90 Metern Tiefe gefunden haben

Steinbach am Attersee – Die Leiche eines polnischen Tauchers, der seit Samstagnachmittag im Attersee vermisst wurde, dürfte geortet worden sein. Feuerwehrtaucher entdeckten bei einer neuerlichen Suche am Montag eine Person in etwa 90 Metern Tiefe, bestätigte die Polizei Oberösterreich einen Bericht des ORF-Radios Oberösterreich am Dienstag.

Der 49-Jährige war am Samstag nach einem Tauchgang mit zwei Kameraden bei der sogenannten schwarzen Brücke nicht mehr aufgetaucht. Der Mann hatte die Gruppe angeführt, seine beiden Kollegen hatten ihm ein Lichtsignal gegeben und angezeigt, dass sie wieder aufsteigen. Der vermisste Taucher soll das Signal erwidert und seinen Kollegen zu verstehen gegeben haben, dass er noch weiter hinabtauchen werde. Als er später nicht mehr auftauchte, alarmierten die beiden die Einsatzkräfte.

Immer wieder schwere Unfälle

Die schwarze Brücke ist ein beliebtes, aber gefährliches Tauchrevier. In diesem Bereich des Sees ist es in den vergangenen Jahren immer wieder zu schweren, auch tödlichen Unfällen gekommen. (APA, 8.8.2017)