Türkei genehmigt Konya-Besuch deutscher Politiker Anfang September

Visite auf Militärstützpunkt soll am 8. September im Rahmen einer Nato-Reise stattfinden

Berlin – Die Türkei hat dem Auswärtigen Amt in Berlin zufolge einen Besuch deutscher Verteidigungspolitiker im Rahmen einer Nato-Reise auf dem Militärstützpunkt Konya am 8. September genehmigt.

Die Reise solle unter der Leitung der stellvertretenden Nato-Generalsekretärin Rose Gottemoeller stattfinden, heißt es in einem Schreiben von Deutschlands Außenminister Sigmar Gabriel an den Verteidigungsausschuss des Bundestags, das Reuters am Dienstag vorlag. Bis zu sieben Mitglieder des Verteidigungsausschusses sollten sie begleiten. Über den neuen Termin für den Besuch hatte zunächst die ARD berichtet.

Die Türkei hatte vor einigen Wochen eine für Mitte Juli geplante Reise deutscher Verteidigungspolitiker nach Konya, wo auch deutsche Soldaten stationiert sind, untersagt. Daraufhin schaltete sich Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ein, um die Reise zu einem späteren Zeitpunkt doch noch zu ermöglichen. (Reuters, 8.8.2017)