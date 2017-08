VW plant 5.000 Euro Prämie für alte Diesel

Laut einem Bericht soll es beim Neuwagenkauf einen kräftigen Preisnachlass geben

Wolfsburg – VW will Besitzern alter Dieselautos beim Neuwagenkauf offenbar einen kräftigen Preisnachlass anbieten. Die "Umweltprämie" betrage beim Kauf eines neuen Golf 5.000 Euro, berichtete die "Bild" am Dienstag. Gelten soll die Regelung für Dieselautos der Schadstoffklassen Euro 4 und älter.

Auch Fahrzeuge anderer Marken könnten so aus dem Verkehr gezogen werden. Beim Dieselgipfel in der vergangenen Woche hatten die deutschen Autobauer zudem ein Software-Update für mehr als fünf Millionen Dieselautos zugesagt.

Dieselabsatz seit 1999 um ein Drittel gestiegen

Der Absatz von Dieselkraftstoff ist in Deutschland seit Ende der 90er-Jahre um fast ein Drittel gestiegen. 2016 wurden pro Tag durchschnittlich 121 Millionen Liter abgesetzt, gab das Statistische Bundesamt am Dienstag nach Auswertung der Energiesteuerstatistik bekannt. Das waren 30 Prozent mehr als 1999 mit 93 Millionen Litern. Dagegen sank der tägliche Benzinabsatz um 41 Prozent auf 66 Millionen Liter. Dadurch erhöhte sich der Dieselanteil am Kraftstoffabsatz von 45 auf den Rekordwert von 65 Prozent. Unberücksichtigt bleibe dabei aber der Tanktourismus in andere Länder.



Derzeit machen die Deutschen allerdings einen Bogen um Dieselautos. Im Juli wurden 13 Prozent weniger Diesel neu zugelassen, die Benziner hingegen legten kräftig zu. Hintergrund sind die Debatten über Dieselfahrverbote in Städten und der Abgasskandal bei VW und anderen Herstellern. (APA, Reuters, red, 8.8.2017)