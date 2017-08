UPC meldet 47.000 Mobilfunkkunden und mehr Umsatz

Der Kabelnetzanbieter erzielte einen Umsatz von 87,4 Millionen Euro

UPC ging 2014 als erster virtueller Mobilfunker in Österreich an den Start. Seither konnte das Unternehmen 47.000 Mobilfunkkunden gewinnen, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2017 hervorgeht. UPC verkauft seine Mobilfunkangebote primär an Bestandskunden.

Mehr Umsatz

Die restlichen Geschäftszahlen: Der Kabelnetzanbieter erzielte einen Umsatz von 87,4 Millionen Euro. Ein Plus von 2,3 Prozent. Die Anzahl der Festnetz- und Mobilfunk-Abonnemente beträgt 1.470.000 – rund 13.000 mehr als im letzten Quartal. UPC stellt derzeit in Wien von analog auf digital um. Die Volldigitalisierung soll im Spätsommer abgeschlossen sein. (red, 8.8. 2017)