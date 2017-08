Indonesien will russische Kampfjets mit Palmöl und Kaffee bezahlen

Die Absichtserklärung für den Deal wurde bereits vergangene Woche unterzeichnet

Jakarta – Indonesien will elf russische Suchoi-Kampfjets mit Palmöl, Kaffee und Tee bezahlen. Eine entsprechende Absichtserklärung sei vergangene Woche in Moskau unterzeichnet worden, sagte ein Sprecher des indonesischen Handelsministeriums am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Idee, dass Indonesien die Flugzeuge mit Rohstoffen bezahlt, sei bereits vergangenes Jahr aufgekommen.

Indonesien könne mit diesem Geschäft von den Sanktionen des Westens gegen Russland profitieren, sagte der indonesische Handelsminister Enggartiasto Lukita vergangene Woche bei seinem Besuch in Moskau. "Das ist eine Gelegenheit, die wir ergreifen sollten."

Türöffner für weitere Abkommen

Das Geschäft sollen der russische Staatskonzern Rostec, Hersteller der Kampfjets, und das indonesische Unternehmen PT Perusahaan Perdagangan abschließen. Es könne der Türöffner für weitere Abkommen sein, sagte Minister Lukita.

Einzelheiten wie Kaufsumme oder Zeitplan waren zunächst noch unklar. Am Dienstag wurde der russische Außenminister Sergej Lawrow in Indonesien erwartet.

Der Handel mit Rohstoffen ist nichts Neues: Derzeit beschäftigt sich das österreichische Finanzministerium mit der Frage, ob Kuba seine Schulden an Österreich mit Rum bezahlen darf. (APA, red, 8.8.2017)