Deutsche Wirtschaft mit stärkstem Wachstum seit drei Jahren

Das Institut rechnet im zweiten Quartal mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukt von 0,8 Prozent

Berlin – Die deutsche Wirtschaft ist nach Prognose des Ifo-Instituts im zweiten Quartal so kräftig gewachsen wie seit Ende 2014 nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte um etwa 0,8 Prozent zulegen und damit stärker als zu Jahresbeginn mit 0,6 Prozent, hieß es in der am Dienstag veröffentlichten Prognose.

"Das ergibt sich aus dem ununterbrochenen Anstieg des Ifo-Geschäftsklimaindex in den vergangenen Monaten in Verbindung mit der sehr guten Entwicklung anderer wichtiger Konjunkturindikatoren wie den Auftragseingängen und den Einzelhandelsumsätzen", sagte der Leiter der Ifo-Konjunkturforschung, Timo Wollmershäuser. "Viele Indikatoren deuten auf ein wirklich starkes zweites Quartal."

So kämen aus der Eurozone viele Bestellungen für die deutsche Wirtschaft. "Die Zahl der Arbeitsplätze wächst und wächst, das hilft auch dem Konsum", sagte Wollmershäuser. "Und noch sind Ölpreise und Eurokurs relativ niedrig." Das deutsche Statistische Bundesamt veröffentlicht am 15. August seine erste Schätzung zum zweiten Quartal. (APA, Reuters, 8.8.2017)