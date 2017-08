"Horizon Zero Dawn": Erste Erweiterung erscheint im November

"The Frozen Wilds" erweitert Spielwelt im Norden und bringt neue Abenteuer mit sich

Die erste Erweiterung zum Action-Adventure "Horizon Zero Dawn" erscheint im Herbst. Wie Herausgeber Sony in einer Aussendung bekannt gab, wird "Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds" ab 7. November für PS4 erhältlich sein und das Hauptspiel voraussetzen.

playstation Trailer zu "Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds"

Eisige Welt

"The Frozen Wilds" fügt ein neues, eisiges Areal zur Open-World-Karte hinzu und lässt Spieler in den Stiefeln der Protagonistin Aloy eine bislang nicht erzählte Geschichte erleben. Viele Details wurden noch nicht verraten, doch versprechen die Entwickler, dass man im Zuge der erweiterten Kampagne auch auf neue Maschinen treffen wird und sich neuen Gefahren stellen muss, "um ein weiteres Mysterium aufdecken zu können." (red, 8.8.2017)