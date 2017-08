Google feuerte Entwickler, der sexistisches Manifest verfasste

Programmierer tischte altbekannte Vorurteile auf – Pichai: "Widerspruch zu unseren Grundwerten"

Offener Sexismus bei Google? Das geht überhaupt nicht. Das stellte Konzernchef Sundar Pichai am Montag klar, indem er jenen Entwickler feuerte, dessen sexistisches Manifest in den letzten Tagen für weltweite Schlagzeilen sorgte. Darin wurden bekannte Vorurteile aufgetischt, wie etwa, dass Frauen per se schlechtere Entwickler wären, die Männerdominanz in der Computerbranche also "natürliche" Ursachen hätte. Auch seien Frauen einfach "netter", während Männer dem Erreichen eines gewissen Status eine wichtigere Rolle zuschreiben, und so eher Karriere machen.

Seine "beleidigenden Aussagen" stehen im "Widerspruch zu unseren Grundwerten und unserem Verhaltenskodex", erklärte Pichai in einem Schreiben an die Belegschaft. Google hat sich Diversität und die Förderung von Frauen seit Jahren auf seine Fahnen geschrieben, daher kommt die Reaktion nicht unerwartet.

3000 Wörter

Das interne 3000 Wörter starke Schriftstück gelangte am Sonntag an die Öffentlichkeit. Darin beklagt sich der Entwickler auch die Diskriminierung weißer Männer. Kernstück seines Schreibens sind aber Überlegungen, wonach die Vorlieben und Fähigkeiten von Männern und Frauen sich teils aus biologischen Gründen unterscheiden. Diese Unterschiede könnten erklären, warum Frauen in der Technologiebranche und in Führungspositionen unterrepräsentiert seien. Frauen seien "offener gegenüber Gefühlen und gegenüber Ästhetik", sie zögen daher die Arbeit in sozialen oder künstlerischen Branchen vor. Männer hingegen verfügten über "natürliche Fähigkeiten", die sie zu besseren Programmierern machten.

foto: reuters Sundar Pichai geht konsequent gegen offenen Seximsus vor.

Danielle Brown, die neue Google-Managerin für Diversität, zuständig also für die Vielfalt der Belegschaft auch im Hinblick auf die Geschlechter, wies die Ansichten unverzüglich zurück: In einer E-Mail an die Angestellten erklärte sie, diese Äußerungen würden weder von ihr noch vom Konzern "unterstützt, gefördert oder ermutigt". Ein "Kulturwechsel" sei schwer und oft unbequem. Brown fügte jedoch auch hinzu, dass es möglich sein müsse, unterschiedliche Ansichten, auch politischer Art, zu äußern.

Von Männern dominiert

Die US-Technologiebranche ist von Männern dominiert. In letzter Zeit sind vermehrt Frauen an die Öffentlichkeit gegangen, die sich wegen Diskriminierung beschwerten. Der Gründer des Fahrtenvermittlers Uber, Travis Kalanick, trat kürzlich sogar unter dem Druck von Investoren zurück, nachdem die Vorwürfe gegen Uber wegen einer aggressiven und sexistischen Unternehmenskultur zu heftig geworden waren. (red, 8.8. 2017)