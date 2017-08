Ex-CNN-Kommentatorin wird Sprecherin der US-Republikaner

Konservative Expertin trat bereits auf Facebook-Seite von Präsident Trump auf

Washington – Die konservative TV-Kommentatorin Kayleigh McEnany ist zur neuen Sprecherin der US-Republikaner berufen worden. Die 29-Jährige werde dazu beitragen, "die republikanische Botschaft" zu verbreiten und US-Präsident Donald Trump zu unterstützen, teilte die Partei am Montag mit.

McEnany, die im Fernsehen immer wieder Partei ergriff für Trump, hatte am Wochenende ihren Abschied vom TV-Sender CNN bekanntgegeben. Kurz darauf war sie in einem Video auf der Facebook-Seite des Präsidenten zu sehen, in dem sie dessen Verdienste anpries. Der 90-sekündige Beitrag wurde im Trump-Tower aufgenommen und als "real news" (echte Nachrichten) betitelt.

Der US-Präsident wettert immer wieder gegen die "Fake-News-Medien", von denen er sich ungerecht behandelt fühlt. McEnany sagte zu ihrem neuen Posten, sie freue sich darauf, in einer "so wichtigen und historischen Zeit" für die Republikaner zu arbeiten. (APA, 8.8.2017)