Macron lädt irakischen Regierungschef nach Frankreich ein

Geschlossenheit im Kampf gegen den IS

Paris – Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat den irakischen Regierungschef Haidar al-Abadi zu einem Frankreich-Besuch eingeladen. Das verlautete am Montagabend nach einem Telefonat der beiden Spitzenpolitiker aus Elyseekreisen in Paris.

Macron und Al-Abadi hätten sich entschlossen gezeigt, den Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) fortzusetzen. Ihr Gespräch drehte sich auch um die Stabilisierung von befreiten Gebieten. Al-Abadi hatte im Juli den Sieg über den IS in der Stadt Mossul erklärt. (APA, 7.8.2017)