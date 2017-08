Sneijder von Galatasaray nach Nizza

Niederländer erhält in Frankreich einen Einjahresvertrag

Nizza – Nach bestandenem Medizincheck ist der Transfer des Niederländers Wesley Sneijder zu OGC Nizza perfekt. Dies teilte der Verein von Trainer Lucien Favre am Montag mit. Der 33-jährige Mittelfeldakteur, der in 131 Länderspielen 31 Tore schoss und 2010 mit Inter Mailand die Champions League gewann, erhielt in Nizza einen Einjahresvertrag und wird mit der Rückennummer 10 spielen.

Zuletzt hatte der Vizeweltmeister von 2010 viereinhalb Jahre bei Galatasaray Istanbul gespielt. Im vergangenen Monat hatte Sneijder den noch ein Jahr laufenden Vertrag mit den Türken aufgelöst. (APA; 7.8.2017)