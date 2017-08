Absteiger Ried von Liefering vorgeführt

Zweite Niederlage der Oberösterreicher im vierten Spiel – Salzburger bei einem Spiel mehr punktgleich mit Wr. Neustadt Leader

Grödig – Bundesliga-Absteiger SV Ried hat zum Auftakt der 4. Runde in der Fußball-Erste-Liga eine empfindliche Niederlage einstecken müssen. Die mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestarteten Oberösterreicher verloren am Montag beim FC Liefering mit 0:4 (0:1), es war bereits die zweite Niederlage im vierten Spiel.

Ex-Rieder Mathias Honsak mit einem Doppelpack (40., 81.), Alexander Schmidt (46.) und Rodrigo (78.) steuerten die Tore beim dritten Saisonsieg der Red-Bull-Nachwuchskicker bei. Liefering steht damit vorerst punktegleich mit Wiener Neustadt an der Tabellenspitze.

In einer ersten Hälfte, in der die Salzburger mehr Spielanteile hatten, ließ erst Patson Daka einen Abstauber aus (15.). Dann scheiterte der aufgerückte Ried-Verteidiger Kennedy Boateng am stark reagierenden Coronel im Liefering-Tor (27.). Die Lieferinger Führung kurz vor der Pause kam dennoch nicht unverdient: Honsak schlenzte den Ball gefühlvoll von der Strafraumgrenze an Ried-Schlussmann Thomas Gebauer vorbei.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Oberösterreicher wiederum kalt erwischt: Schmidt verwertete seine zweite Großchance zum 2:0 (46.). Die Rieder stemmten sich gegen die Niederlage: Versuche von Szoboszlai (58.) und Durmus (65.) gingen drüber. Einen Stoß von Julian Gölles in den Rücken von Thomas Reifeltshammer bewerte Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca als zu wenig für einen Elfmeterpfiff (66.).

Mit Fortdauer entblößte Ried seine Abwehr. Die Räume wussten die "Jungbullen" zu nutzen. Der schnelle Daka lief der gesamten Rieder Hintermannschaft auf und davon, seine wunderbare Vorarbeit drückte Rodrigo über die Linie (78.). Wenig später setzte Gebauer mit einem kurzen Zuspiel Marko Stankovic unter Druck, und der vertändelte folgenschwer den Ball: Honsak schob ins leere Tor zum 4:0-Endstand ein (81.). (APA; 7.8.2017)