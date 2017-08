Spiel wurde am vergangenen Freitag zur Pause wegen Regens abgebrochen

Wien – Die wegen eines Unwetters abgebrochene Erste-Liga-Partie zwischen Hartberg und Wacker Innsbruck wird am 21. August (18.30 Uhr) neu ausgetragen. Dies gab die Fußball-Bundesliga am Montag bekannt. Das Spiel wurde am vergangenen Freitag zur Pause abgebrochen, die Hartberger führten mit 2:0. Gemäß den Ligalichtlinien wird ein aufgrund höherer Gewalt abgebrochenes Spiel zur Gänze neu ausgetragen. (APA; 7.8.2017)