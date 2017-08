Neue Technologie zur Früherkennung von Netzhauterkrankungen

Nun ist es Wissenschaftern der MedUni Wien vom Zentrum für medizinische Physik und biomedizinische Technik aber gelungen, mit Hilfe einer an der MedUni Wien entwickelten, neuen Technik, der "Line Field"-OCT, den Einblick in die zellulären Vorgänge im Auge zu vereinfachen und eine noch genauere Diagnose zu ermöglichen.

Was OCT kann und können wird

Die optische Kohärenztomographie (OCT) wurde in Kooperation zwischen dem Zentrum für medizinische Physik und biomedizinische Technik und der Augenklinik der MedUni Wien entwickelt und wird von den Wiener Physikern und Ophthalmologen ständig weiter verbessert. Ein Einsatzgebiet außerhalb der Augenheilkunde für die OCT liegt aktuell in der Früherkennung von Hautkrebs in der Dermatologie.

Mit dieser neuen, noch exakteren Methode könnten aber auch andere Gebieten in der medizinischen Diagnostik – etwa in der Chirurgie oder in der Zahnheilkunde – erschlossen werden, da eine noch exaktere, personalisierte Medizin möglich gemacht wird. Auch bei der Diagnose neurodegenerativer Erkrankungen ist der Einsatz dieser Technik denkbar, weil das Auge als ‚Fenster‘ zum Gehirn. Die Hoffnung ist, dass die höhere Auflösung hilft, die Diagnosen generell noch genauer zu machen. Rund 30.000 Menschen werden jährlich an der Universitätsklinik für Augenheilkunde der MedUni Wien, der größten Europas, mit OCT untersucht.