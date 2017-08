Uber liefert in Wien für McDonald's Pommes in den Park

"McDelivery" startet in Wien. Uber-Boten liefern Burger und Pommes nun auch in den Park oder in die Büros

Wien – Essensboten auf Fahrrädern gehören mittlerweile im urbanen Bereich zum Alltag. Bei Wind und Wetter transportieren sie in Thermorucksäcken Currys, Burger, Falafel und Co zu den hungrigen Kunden. Cheeseburger, Salat und Pommes liefern ab Dienstag in Wien UberEats und 21 McDonald's-Restaurants aus, wobei nicht nur ins Büro oder nachhause geliefert wird, sondern auf Wunsch auch in den Park.

Wobei das Uber-Prinzip bekannt ist: Die Bestellung erfolgt über die UberEATS App oder Website: App downloaden, Lieferadresse bestätigen, passendes McDonald’s Restaurant im Umkreis auswählen und die Bestellung abschicken. Bezahlt wird über die App, die Liefergebühr beträgt pauschal 2,90 Euro. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht. Das McDelivery-Angebot umfasst einen Großteil der Produkte der Restaurants und McCafés und wird zwischen 11 und 23 Uhr geliefert.

Was derzeit nur in Wien möglich ist, soll laut McDonald's auch in anderen Ballungszentren ausgerollt werden. Wann und wo, stehe allerdings bislang nicht fest, heißt es auf Anfrage.

Die Zusammenarbeit mit UberEats funktioniert In Ländern wie den USA, Australien, Frankreich und Großbritannien bereits. Uber-Eats ist weltweit in 60 Großstädten verfügbar, in Wien seit Dezember vergangenen Jahres. Der Ableger des kalifornischen Fahrdienstvermittlers startet damit nach eigenen Angaben das erste deutschsprachige Angebot.

Wie in anderen Ländern wird vorwiegend per Fahrrad ausgeliefert. Die Lieferanten sind Profi-Boten, Studenten und Gelegenheitsjobber und verdienen laut Uber-Angaben zwischen zehn und zwölf Euro die Stunde. (red, 7.8.2017)