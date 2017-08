Jobbörse Xing wächst trotz Linkedin-Konkurrenz

Eine Million neue Mitglieder im Halbjahr – Umsatz und Gewinn stiegen um je ein Fünftel

Das deutsche Karrierenetzwerk Xing setzt sein Wachstum trotz der Konkurrenz durch den übermächtigen Rivalen Linkedin fort. Mit einer Million neuer Mitglieder habe Xing im ersten Halbjahr so stark zugelegt wie nie zuvor, teilte die Tochter des Medienkonzerns Burda am Montag mit. Die Plattform habe Ende Juni 12,5 Millionen Mitglieder in ihren deutschsprachigen Kernmärkten gezählt.

Dank 970.000 zahlender Mitglieder und etlicher Firmenkunden, die bei Xing nach neuen Mitarbeitern suchen, kletterte der Umsatz um 22 Prozent auf 86 Mio. Euro und der Gewinn um 19 Prozent auf 13 Mio. Euro. Die Aktie war mit einem Plus von drei Prozent größter Gewinner im TecDax.

In Österreich hat das Netzwerk 970.000 Mitglieder, das ist ein Anstieg um 150.000 in den letzten zwölf Monaten.

Im Rennen mit der Microsoft-Tochter Linkedin versucht das Hamburger Unternehmen, mit seiner starken Verankerung in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu punkten. "Das Berufsleben ist für die allermeisten Menschen eine lokale Angelegenheit", erklärte Xing-Chef Thomas Vollmoeller. Auch die Arbeitsmärkte verschiedener Länder seien sehr unterschiedlich. "Für uns gilt: Lokal geht vor global." Linkedin ist rund 40-mal so groß wie Xing: Die US-Plattform hat im April die Schwelle von weltweit einer halben Milliarde Mitglieder überschritten. (APA, 7.8. 2017)