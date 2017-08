Außenminister Nord- und Südkoreas sollen sich getroffen haben

Das Treffen soll am Rande des ASEAN-Forums stattgefunden haben – Pjöngjang wies offenbar Angebot zum Dialog zurück

Seoul/Pjöngjang – Die Außenminister von Nord- und Südkorea sind nach einem Agenturbericht am Rande des ASEAN-Regionalforums in Manila zusammengetroffen. Bei dem kurzen Zusammentreffen in der philippinischen Hauptstadt habe die südkoreanische Chefdiplomatin Kang Kyung-wha ihren nordkoreanischen Amtskollegen Ri Yong-ho aufgefordert, das Angebot zum Dialog anzunehmen.

Das meldete die Nachrichtenagentur Yonhap am Montag unter Berufung auf einen Vertreter des Außenamts in Seoul. Ri habe dies zurückgewiesen. Der nordkoreanische Außenminister erklärte demnach, das Angebot aus Seoul sei nicht "aufrichtig".

China stimmte für Handelssanktionen

Im Atomstreit mit Nordkorea hatte zuvor der wichtigste Verbündete Pjöngjangs den Druck erhöht: China stimmte im UNO-Sicherheitsrat drastischen Handelssanktionen gegen Nordkorea zu und forderte das Land am Sonntag indirekt auf, seine Atom- und Raketentests zu stoppen.

Der chinesische Außenminister Wang Yi sprach sich zudem für eine Wiederaufnahme der Sechser-Gespräche über das nordkoreanische Atomprogramm aus. Die Gespräche, für die China die USA, Russland, Japan sowie Nord- und Südkorea an einen Tisch holte, liegen seit Jahren auf Eis.



Durch die Sanktionen sollen der Regierung in Pjöngjang rund eine Milliarde Dollar (842,60 Millionen Euro) an Einnahmen aus Exporten entzogen werden, das entspricht einem Drittel der Summe aller Ausfuhren aus Nordkorea. Der Exportbann betrifft Kohle, Stahl und Eisen, Blei, Fisch und Meeresfrüchte.

Sanktionen nach Raketentests

Die USA hatten begonnen, mit Peking über neue Sanktionen zu verhandeln, nachdem Nordkorea am 4. Juli erstmals eine Interkontinentalrakete getestet hatte. Ein zweiter Test am 28. Juli nährte die Befürchtungen, Nordkorea treibe die Entwicklung einer Rakete voran, die US-Festland erreichen würde.

Nordkorea hat seit 2006 Land fünf Atomwaffentests vorgenommen, davon zwei im vergangenen Jahr. Trotz bereits bestehender umfassender Sanktionen treibt das Land seit Jahren sein Atomwaffenprogramm voran. (APA, 7.8.2017)