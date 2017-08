Die mirakulöse Macht des Nicolas Maduro

Präsident Maduro gilt als Hassfigur der venezolanischen Opposition – und selbst in den eigenen Reihen als unwürdiger Chávez-Nachfolger. Umso skrupelloser zementiert er seine Macht.

Wie wenig es Venezuelas Präsident Nicolás Maduro jemals zu gelingen vermochte, in die Fußstapfen seines Vorgängers zu treten, zeigte sich schon vom ersten Tag an. Bei seiner Vereidigung im März 2013, kurz nach dem Tod von Hugo Chávez, zeigte sich das frischgebackene Staatsoberhaupt gänzlich verloren, und zwar wörtlich: Die Richtung zum Rednerpult konnte er zunächst einmal partout nicht finden.

Kaum befand er sich wieder auf dem richtigen Weg, stürmte ein Mann vors Mikrofon, brüllte für einen sehr kurzen Moment in dieses hinein, ehe er abgeführt wurde – und ließ schließlich einen völlig verdutzten Maduro zurück, der seine Sicherheitsleute anherrschte, er hätte auch erschossen werden können. Das mochte zwar tatsächlich stimmen, sorgte in den sozialen Netzwerken nichtsdestotrotz für eine gehörige Portion Hohn und Spott.

Heute, über vier Jahre später, ist Nicolás Maduro zwar immer noch an der Macht, die Frage aber, wie fest er dabei noch im Sattel sitzt, stellt sich aktuell mehr denn je. Über vier Monaten dauern die Proteste gegen seine Regierung inzwischen bereits an. Tag für Tag gehen Menschen auf die Straße, um Maduro zum Rücktritt zu zwingen.

Je mehr der Widerstand eskaliert, umso heftiger fällt Maduros Reaktion aus. Inzwischen ist es eine Vielzahl an Problemen, aus denen sich der Frust der Menschen speist: die Medikamenten- und Wasserknappheit, die ständigen Stromausfälle, die horrende Inflation, um nur einige Beispiele zu nennen. In Müllbergen nach Essensresten suchende Menschen gehören inzwischen ebenso zum Alltag im abgewirtschafteten Venezuela wie die leeren Supermarktregale.

Jüngster Grund für den Widerstand ist die umstrittene Wahl zur verfassungsgebenden Versammlung. Sie ermöglichte die Gründung eines neuen Gremiums, das das bestehende Parlament ersetzt, indem die Opposition seit Dezember 2015 die Mehrheit stellt. Es war die letzte Institution, die Vorgänger Chávez in seiner 14-jährigen Regentschaft nicht völlig gleichgeschaltet hat. Nun hat sich Maduro ihrer entledigt. Dass die Versammlung, die nun an ihre Stelle tritt, vor allem die Funktion erfüllt, die Macht des Präsidenten auszubauen, zeigte sich bereits in der ersten Arbeitssitzung am Samstag: Die Mitglieder ordneten die Entlassung der Generalstaatsanwältin Luisa Ortega an, die ebendiese zuvor kritisiert hatte.

Putschversuch

Ortega entstammt selbst den Sozialisten, hat sich nun aber einen Namen als prominente Maduro-Rivalin gemacht. Sie und mit ihr seine anderen Kritiker legen der Regierung den Bruch der Verfassung zur Last, mit der Chávez 1999 die sogenannte Bolivarische Republik begründet hat – benannt nach Simón Bolívar, der einst gleich mehrere südamerikanische Länder von den spanischen Kolonialherren befreit hat. Das Erbe, das Maduro nach dem Tod seines politischen Ziehvaters verteidigen wollte, so lautet der Vorwurf, das zerstöre er nun. Maduro fehlt es an der Ausstrahlungskraft seines einstigen Förderers, an den Einnahmen aus dem Ölgeschäft, die die Revolution lange finanziert haben, und spätestens seit der verlorenen Wahl 2015 auch an der Legitimation durch das Volk, das sich in Scharen abwendet.

Das Militär ist nicht nur die letzte Stütze, die Maduro bleibt, sondern auch die wichtigste. Zwar rumort es in seinen Rängen immer wieder, wie zuletzt nahe der Stadt Valencia, wo sieben Soldaten nach Angaben der Regierung einen Militärstützpunkt angegriffen haben sollen. Bisher aber verhielt sich die Armee weitgehend loyal. Das liegt weniger an Maduro als an den Pfründen, die sie verteidigt. Aktive oder ehemalige Militärs leiten elf von 32 Ministerien, in den zentralen Schlüsselbereichen Venezuelas nimmt die Armee eine wichtige Rolle ein: von Importen und Zöllen über die Erd- und Gasförderung bis hin zur Lebensmittelversorgung und der inneren Sicherheit. Unverwundbar macht das Maduro aber nicht. (Anna Giulia Fink, 6.8.2017)