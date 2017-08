Thiem in Montreal gegen Schwartzman oder Qualifikant

Der Niederösterreicher ist als Nummer drei gesetzt

Montreal – Dominic Thiem hat beim mit 4,6 Millionen Dollar dotierten ATP-1000-Turnier in Montreal als drittgesetzter Spieler ein Freilos in der ersten Runde. Danach wartet auf den Niederösterreicher entweder der Argentinier Diego Schwartzman, der zuletzt in Hamburg Andreas Haider-Maurer besiegt hatte, oder ein Qualifikant. Thiems Zweitrundenmatch geht frühestens am Dienstag (Ortszeit) über die Bühne.

Auch der Wimbledon-Finalist im Doppelbewerb, Oliver Marach, hat mit seinem kroatischen Partner Mate Pavic ein Freilos zu Beginn. Sie treffen auf den Sieger aus Nikola Mektic/Aisam-Ul-Haq Qureshi (CRO/PAK) – Juan Cabal/Pablo Carreno (COL/ESP).(APA, 6.8.2017)