Ministerpräsident ließ Regierungserklärung von VW umschreiben

SPD-Politiker Weil ließ Bericht von VW lesen, weist aber Vorwürfe zu Absprachen mit dem Konzern als falsch zurück

Wolfsburg – Neuer Ärger für Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD): Die "Bild am Sonntag" berichtete, er habe eine Regierungserklärung zur Abgas-Affäre vom VW-Konzern umschreiben lassen. Demnach bekam der Autobauer vorab die Rede, die Weil im Oktober 2015 im Landtag hielt. Redenschreiber des VW-Vorstands hätten "problematische Passagen" gestrichen und "positivere Formulierungen" eingefügt.

Weil wies den Vorwurf zurück, er habe seine Regierungserklärung von VW genehmigen oder nachbessern lassen. Weil sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, im Oktober 2015 sei wegen der Diesel-Affäre die Zukunft des VW-Konzerns auf dem Spiel gestanden, auch wegen der schwierigen Verfahrenslage in den USA. "Unter diesen Bedingungen war es richtig, dass ein von mir selbst geschriebener Entwurf einer Regierungserklärung VW zugeleitet wurde mit der ausschließlichen Bitte um Prüfung auf rechtliche Belange und Richtigkeit der genannten Fakten".

Anschließend hätten er und seine Mitarbeiter zudem "sehr kritisch geprüft, welche Rückmeldungen von VW rechtliche Gründe hatten und wo Kritik abgemildert worden sollte", sagte der Ministerpräsident. "Rechtliche Klarstellungen haben wir nachvollzogen, die Kritik ist drin geblieben. Was ich gesagt habe, war O-Ton Weil."

Umgeschrieben und weichgespült

Die "Bild am Sonntag" berichtete dagegen, die VW-Mitarbeiter hätten den Text im Sinne des Konzerns umgeschrieben. "Das war kein Faktencheck, wir haben die Rede umgeschrieben und weichgespült", zitierte die Zeitung einen Mitarbeiter, ohne ihn namentlich zu nennen.

Die niedersächsische Regierungssprecherin Anke Pörksen wies am Sonntag den "BamS"-Bericht als "grob verzerrend und irreführend" zurück. Von den Änderungsvorschlägen von Volkswagen seien nur einzelne insbesondere im Hinblick auf die Verhandlungen mit den USA übernommen worden. "Es gab definitiv keine substanziellen Änderungen zwischen dem ersten Entwurf und der letztlich gehaltenen Rede", erklärte Pörksen. Sie verwies zudem darauf, dass der Sachverhalt bereits im August 2016 umfassend im Wirtschaftsausschuss beraten worden sei.

Der Redeentwurf wurde laut Pörksen an den VW-Generalbevollmächtigten für Außen- und Regierungsbeziehungen, Thomas Steg, mit folgendem Text geschickt: "Bitte schau schon mal rein, ob da irgendetwas drin steht, was so gar nicht Euren faktischen oder rechtlichen Erkenntnissen entspricht." Die Landesregierung habe "in jeder Phase der Debatte über den Abgasskandal" ihre eigene Haltung vertreten und sei damit in Wolfsburg "beileibe nicht immer auf Begeisterung gestoßen", so Pörksen.

Grünen-Chef Cem Özdemir attackierte Weil scharf. Wenn der Ministerpräsident "eine Regierungserklärung von Volkswagen abnicken lässt, ist das Fundament unserer Marktwirtschaft bedroht", sagte Özdemir der Zeitung "Welt" (Montagsausgabe). (APA, 6.8.2017)