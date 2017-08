Neuerliche Schäden durch Gewitter in weiten Teilen des Landes

In der Nacht auf Sonntag wurden im Bezirk Murau Häuser evakuiert

Salzburg/Tirol/Steiermark/Kärnten – Kaum waren die Aufräumarbeiten angelaufen ist es in der Nacht auf Sonntag zu neuerlichen Unwettern in weiten teilen des Landes gekommen.

Nach schweren Murenabgängen sind Obertauern und Teile von Großarl nicht erreichbar. Insgesamt rückten in der Nacht 25 Feuerwehren mit 680 Mann zu rund 100 Einsätzen im Pinzgau, Pongau und Lungau aus.

orf Freitagnacht sind wieder teils heftige Unwetter über Österreich niedergegangen.

Besonders stark betroffen war der Pongau. Im Großarltal kämpfen die Einsatzkräfte noch gegen große Vermurungen, Teile von Großarl sind nicht erreichbar. Zwei Notlager wurden für Personen eingerichtet, die in den Ort fahren oder diesen verlassen wollen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde laut Polizei niemand verletzt.

Evakuierte Häuser in der Steiermark

In Oberwölz (Bezirk Murau) mussten erneut Häuser evakuiert werden, Bäche traten wieder über die Ufer und Hänge rutschten ab. In Knittelfeld (Bezirk Murtal) rettete die Feuerwehr Menschen aus einem weggeschwemmten Pkw. Der Öblarner Ortskern (Bezirk Liezen) wurde überflutet.

In Oberwölz war es laut Feuerwehr-Sprecher Walter Horn keine 24 Stunden nach dem ersten Unwetter von Freitagabend, als Samstagabend erneut eine Gewitterfront mit Sturm und Starkregen im Wölzertal eintraf: "Der Schöttlbach trat binnen kürzester Zeit wieder über die Ufer und die Bewohner entlang des Wölzerbaches mussten erneut evakuiert werden", teilte er Sonntagfrüh mit.

Ein Haus im Ortsteil Brombach wollten die Feuerwehrleute evakuieren, doch nachdem sie angekommen waren, war der nahe Bach zu einem reißenden Gewässer geworden, der die Glattjoch Straße (B75) überschwemmte. Die Helfer mussten mit den Bewohnern warten, bis andere die Straße geräumt hatten.

Weitere Evakuierungen gab es in den Ortsteilen Hinteregg, Schönberg und Salchau – sofern die Einsatzkräfte noch zufahren konnten. Vorübergehend war Oberwölz über die Straßenwege weder von Niederwölz noch über St. Peter am Kammersberg erreichbar und damit abgeschnitten. Seit 7.00 Uhr trifft sich wieder der Krisenstab, um die weiteren Aufräumarbeiten zu planen, so Horn. "Die Schäden dürften diesmal jedoch wesentlich höher sein als beim ersten Mal", fürchtete er.

Feuerwehreinsätze in Tirol

Heftige Unwetter mit Starkregen und Hagel sind am Samstagabend über Teile Tirols gezogen. Die Feuerwehren mussten zu zahlreichen Einsätzen wegen Vermurungen, Hangrutschungen und überfluteter Keller ausrücken. Besonders betroffen waren das Ziller-, Wipp- und Stubaital sowie Osttirol.

Auf der Felbertauernstraße wurde laut Polizei gegen 20.15 Uhr der Wagen eines 45-jährigen Schweden von den Schlammmassen erfasst, als im Bereich des Peterbachgrabens eine Mure abging und die Straße bis zu einem halben Meter hoch verschüttete.

Der Mann und seine 46-jährige Begleiterin konnten sich selbst befreien und blieben unverletzt. Sie wurden zu ihrem Quartier nach Matrei gebracht. Die Felbertauernstraße bleibt voraussichtlich bis Sonntagvormittag gesperrt. Auch im Kalser- und Virgental kam es zu Murenabgängen und Straßensperren.

In Mayrhofen im Zillertal drang in über 70 Keller von Wohnhäusern und Hotels Wasser ein. Die Feuerwehren von Mayrhofen, Zell am Ziller und die Betriebsfeuerwehr des Verbundkraftwerkes standen im Dauereinsatz. Zudem war die Tuxer Landesstraße bei Finkenberg durch kleinräumige Vermurungen erschwert passierbar. In Vorderlanersbach war die Tuxer Landesstraße kurzzeitig im Bereich der Brücke des Niklas-Baches gesperrt, da dieser teilweise über die Ufer trat. In Ginzling wurde die Schlegeis-Mautstraße auf einer Länge von rund 20 Metern vermurt.

Entwurzelte Bäume

In Steinach am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) deckte der Sturm bei einem Mehrparteienhaus das Dach komplett ab. Dabei fielen laut Polizei Holzteile auf die Gemeindestraße und Parkplätze. Verletzt wurde niemand. Außerdem wurden mehrere Unterführungen und Tiefgaragen sowie Keller unter Wasser gesetzt.

Entwurzelte Bäume verlegten Straßen und beschädigten Dächer. Die Schmirner Landesstraße wurde auf einer Länge von etwa 50 Metern rund zwei Meter hoch mit Geröll verlegt. Auch auf der Nösslacher Gemeindestraße kam es zu Vermurungen.

Felsabsturz in Kärnten

Die Unwetter in der Nacht auf Sonntag haben im Kärntner Twimbergergraben für einen Felssturz und eine Panne gesorgt: Ein etwa halber Meter großer Steinbrocken war auf die Packerstraße (B70) gedonnert. Ein 47-jähriger Deutscher konnte mit seinem Wagen nicht rechtzeitig anhalten und fuhr über einige kleinere Felsstücke. Die Straßenmeisterei räumte die Fahrbahn binnen kurzer Zeit. (APA, 6.9.2016)