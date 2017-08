100 Meter: Sensationssieger Gatlin, Bolt nur Dritter

Der Sprintstar aus Jamaika verliert just sein letztes Solorennen bei einem Großereignis. Justin Gatlin gewinnt die 100 Meter vor seinem US-Landsmann Christian Coleman

London – Drei Hundertstel einer Sekunde. Nicht mehr, aber auch nicht weniger hat Usain Bolt gefehlt. Der jamaikanische Sprintstar hat just sein letztes Finale bei einem Großevent verloren. Bei der Leichtathletik-WM in London musste sich Bolt (30) am Samstag im 100-m-Finale in 9,95 Sekunden den US-Amerikanern Justin Gatlin (9,92) und Christian Coleman (9,93) geschlagen geben. Mehr als 55.000 Zuseher im Stadion waren baff, viele von ihnen buhten.

Sie buhten nicht nur, weil Bolt verloren, sondern vor allem, weil ausgerechnet Gatlin gewonnen hatte. Gatlin, 35 Jahre alt und aus Brooklyn, war Olympiasieger 2004 und Weltmeister 2005. Und er war oder ist ein mehrfach überführter Dopingsünder. Zunächst war er für acht Jahre gesperrt, dann wurde seine Sperre auf vier Jahre reduziert.

Ausnahmen

"So wollte ich nicht abtreten", sagte Bolt, der nach wieder einmal verhaltenem Start nicht richtig oder rechtzeitig auf Touren gekommen war. Er danke dem Publikum "für die grandiose Unterstützung". Für den achtmaligen Olympiasieger bleibt es vorerst bei elf WM-Titeln, ein zwölfter könnte am kommenden Samstag im Staffelfinale folgen. Und es bleibt jedenfalls bei drei WM-Titeln über 100 Meter, damit liegt Bolt gleichauf mit den US-Amerikanern Carl Lewis und Maurice Greene.

Beginnend mit den Olympischen Spielen 2008 in Peking hatte Bolt mit einer Ausnahme gewonnen, was es über 100 Meter, 200 Meter und in der Sprintstaffel zu gewinnen gab. Die Ausnahme waren die 100 Meter bei der WM 2011 in Daegu (Südkorea), wo ihm ein Fehlstart unterlief. Seit Sonntag und seit dem WM-Finale von London gibt es eine zweite Ausnahme. (Fritz Neumann aus London, 5.8.2017)

Ergebnis:

Männer, 100 m:

1. Justin Gatlin (USA) 9,92

2. Christian Coleman (USA) 9,94

3. Usain Bolt (JAM) 9,95

4. Yohan Blake (JAM) 9,99

5. Akani Simbine (RSA) 10,01

6. Jimmy Vicaut (FRA) 10,08

7. Reece Prescod (GBR) 10,17

8. Su Bingtian (CHN) 10,27