Nach nur einem Monat: Es gibt ein neues meistgesehenes YouTube-Video

"Despacito" beendet die kurze Herrschaft von Wiz Khaila und Charlie Puth

"Despacito" von Luis Fonsi und Daddy Yankee ist nicht aufzuhalten. Kürzlich konnte der Song mit fast 4,6 Milliarden Klicks einen Streaming-Weltrekord aufstellen, nun ist der Sommerhit auch das meistgesehene YouTube-Video. Vor rund einem Monat haben Wiz Khalifa und Charlie Puth mit "See You Again" den Thron bestiegen, davor war "Gangnam Style" fünf Jahre lang an erster Stelle.

luisfonsivevo Der neue König am YouTube-Thron.

Auch in Österreich an erster Stelle

Mehr als 2,997 Milliarden Aufrufe zählt "Despacito" mittlerweile. Der Hit wurde im Jänner veröffentlicht und erhielt durch eine Version des kanadischen Sängers Justin Bieber einen ordentlichen Boost. Auch in Österreich ist die Single auf dem ersten Platz der Charts.

2,9 Millionen Dollar eingenommen

Der Aufstieg auf den ersten Platz auf YouTube dürfte sich finanziell für Luis Fonsi und Daddy Yankee ausgezahlt haben. Kürzlich wurde berechnet, dass Wiz Khalifa mit seinen 2,9 Milliarden Aufrufen um die drei Millionen US-Dollar lukriert haben dürfte. (red, 05.08.2017)