Nato-Soldat bei Anschlag in Afghanistan verletzt

Drittes Attentat auf Nato-Streitkräfte in vier Tagen

Kabul – Bei einem dritten Anschlag auf NATO-Streitkräfte in Afghanistan innerhalb von vier Tagen ist ein Soldat verletzt worden. Der Angreifer, ein afghanischer Polizist, wurde getötet, wie die NATO-Mission Resolute Support (RS) am Samstag mitteilte.

Der Mann habe während eines Trainings der Einheit nahe des Flugfeldes der südafghanischen Stadt Kandahar das Feuer eröffnet. Der aus Rumänien stammende Soldat werde von Ärzten behandelt.

Am Donnerstagabend waren bei einem Selbstmordanschlag der Taliban auf einen NATO-Konvoi nahe der größten US-Basis in Bagram bei Kabul ein georgischer Soldat und drei Zivilisten getötet worden. Am Mittwoch starben ebenfalls bei einem Selbstmordanschlag der Taliban auf einen NATO-Konvoi in der Provinz Kandahar zwei US-Soldaten. Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich zuletzt drastisch verschlechtert. (APA, 5.8.2017)