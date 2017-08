Gewalttätige Raufereien in Tiroler Flüchtlingsheimen

In Fulpmes gerieten fünf Jugendliche aneinander – In einem Flüchtlingsheim bei Fieberbrunn wurde ein Mann schwer verletzt

Fulpmes – In einem Flüchtlingsheim in Fulpmes (Bezirk Innsbruck-Land) ist es zwischen Bewohnern zu einer Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei am Samstag berichtete, gerieten in der Nacht auf Freitag vier afghanische Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren und ein 16-jähriger Iraner aneinander.

Neben den vier Afghanen und dem Iraner wurde auch ein 20-jähriger Betreuer verletzt. Der Iraner wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Zudem seien etliche Einrichtungsgegenstände beschädigt worden. Nach Abschluss der Erhebungen wird Anzeige an die Staatsanwaltschaft erstattet, so die Polizei.

Freitagnachmittag hatte ein blutiger Streit im Flüchtlingsheim "Bürglkopf" in Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) einen Schwerverletzten gefordert. Laut Polizei soll ein Gambier dabei mit einer Glasscherbe einen Afghanen attackiert und ihm eine Schnittverletzung zugezogen haben.

Schnittwunde zugefügt

Bei einer Rauferei im Flüchtlingsheim "Bürglkopf" bei Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) ist am Freitag ein Mann schwer verletzt worden. Laut Polizei soll ein Gambier den 22-jährigen Afghanen mit einer Glasscherbe attackiert und ihm eine tiefe Schnittwunde zugefügt haben. Die Polizei stand mit einem Großaufgebot und dem Sondereinsatzkommando Cobra im Einsatz. Vier Personen wurden vorläufig festgenommen.

Der Verletzte wurde in das Krankenhaus nach Kufstein eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Laut Polizei waren die Verletzungen nicht lebensbedrohlich.

Zu der Auseinandersetzung war es am Freitag gegen 16.00 Uhr gekommen. Was zu dem Streit geführt hatte, war vorerst unklar und Gegenstand weiterer Erhebungen. Neben dem tatverdächtigen Gambier wurden ein weiterer Asylwerber aus Afghanistan und zwei Asylwerber aus Nigeria vorläufig festgenommen. Alle Beteiligten sind laut Exekutive zwischen 23 und 31 Jahre alt. (APA, red, 5.8.2017)