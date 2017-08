Neues Allzeithoch: Bitcoin knackt 3.000-Dollar-Marke

Kryptowährung weiterhin auf Rekordkurs – keine Wertminderung durch Abspaltung

Die Kryptowährung Bitcoin hat ein neues Allzeithoch erreicht: Bei den Tauschbörsen Kranken und Coinbase liegt der Kurs pro Bitcoin nun bei über 3000 US-Dollar. Somit liegt die Marktkapitalisierung bei mittlerweile mehr als 50 Milliarden Dollar. Im Mai lag der Kurs der populärsten Kryptowährung noch bei 2000 Dollar, im vergangenen Monat stieg der Kurs nochmal um 500 Dollar.

foto: screenshot/webstandard Entwicklung der Kryptowährung Bitcoin laut Coinbase.

Abspaltung problemlos verlaufen

Selbst die langerwartete Abspaltung Anfang August brachte keine Wertminderung von Bitcoin. Seit vergangener Woche gibt es nun Bitcoin Cash und eben Bitcoin. Experten sehen die Abspaltung kritisch, da die Rechenleistung seitens der Miner stark variiert und es momentan noch keine wirkliche Möglichkeit gibt, Bitcoin Cash einzusetzen. Erst kürzlich kündigte Coinbase – die wohl größte Handelsplattform für Kryptowährungen – an, dass man die neue Währung nun doch unterstützen wolle.

Deutsche Bundesbank warnt vor Investment

In Österreich kann man Bitcoins mittlerweile bei der Post kaufen. In 1800 Standorten können Kunden künftig bis zu 500 Euro gegen eine Kryptowährung der Wahl eintauschen. Die deutsche Bundesbank warnte allerdings bereits vor einem Investment, da Bitcoin laut dem Vorstandsmitglied Carl-Ludwig Thiele "nur ein Spekulationsobjekt sei, dessen Wert sich rapide verändert". Seit dem 6. August 2016 hat die Digitalwährung tatsächlich nur an Wert gewonnen – damals war ein Bitcoin noch circa 570 Euro wert. (red, 05.08.2017)