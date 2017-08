Bericht: Neue Apple Watch mit LTE

Konzern soll bereits Verhandlung mit Mobilfunkern führen

Apple will einem Medienbericht zufolge noch in diesem Jahr eine neue Version seiner Smartuhr herausbringen, die unabhängig vom iPhone direkt in das Mobilfunknetz eingebunden ist. Einige neue Modelle der Apple Watch würden mit einer schnellen LTE-Anbindung ausgestattet, berichtete die Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Freitag.

Auch Anrufe seien möglich

Sie könnten dann auch ohne iPhone in der Nähe etwa Kurznachrichten versenden, Musik streamen oder Karten zur Navigation nutzen. Auch Anrufe seien möglich. Apple spreche auch schon mit Mobilfunkanbietern in den USA und Europa über Datentarife für die Uhr. Den LTE-Chip werde Intel liefern. Apple war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Intel wollte sich nicht dazu äußern.

Apple sehr von iPhone abhängig

Apple ist seit dem Start des iPhone vor zehn Jahren stark von dem Smartphone abhängig. Es stand zuletzt für rund zwei Drittel der gesamten Erlöse. Die Geschäfte laufen zwar glänzend, mit neuen Produkten konnte der Technologiekonzern zuletzt aber nur schwer punkten. Experten und Anleger warten seit längerem auf einen neuen Innovationsschub und den nächsten großen Wurf. (APA, 05.08.2017)