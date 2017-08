ÖVP hat auch in Wien SPÖ überholt

Kurz auch in einer Umfrage des Research-Affairs-Instituts weiter klar voran

Wien – In am Samstag veröffentlichten Umfragen liegt die ÖVP von Sebastian Kurz weiterhin klar in Führung. Neu ist allerdings, dass erstmals auch im traditionell roten Wien, die Volkspartei vor der SPÖ auf Platz eins geführt wird.

Nach einer Umfrage des Research-Affairs-Instituts (600 Befragte vom 31.7. bis 3.8.) für die Samstag-Ausgabe der Tageszeitung "Österreich" hält die ÖVP in der Bundeshauptstadt derzeit bei 28 Prozent und damit vor der SPÖ mit 27 Prozent. Die FPÖ von Heinz-Christian Strache folgt mit Respektabstand mit 19 Prozent.

Österreich-weit weist diese Umfrage die ÖVP mit 34 Prozent weiterhin klar auf Platz eins aus. SPÖ und FPÖ könnten demnach derzeit jeweils nur mit 23 Prozent der Stimmen rechnen. Die Grünen kommen hier derzeit auf sieben, die Neos auf fünf und die Liste Peter Pilz auf vier Prozent. (APA, 5.8.2017)