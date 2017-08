Secret Service räumt Posten im Trump Tower

Personenschützer ziehen wegen Streit um Mietvertrag um

Washington/New York – Wegen eines Streits um Bedingungen im Mietvertrag hat der für die Sicherheit von US-Präsident Donald Trump zuständige Secret Service seinen Posten im Trump Tower in New York geräumt. Es habe Diskussionen über den Preis und andere Bedingungen des Mietvertrags gegeben, berichtete die "Washington Post" unter Berufung auf zwei Insider am Donnerstag.

Ursprünglich waren die Personenschützer ein Stockwerk unter Trumps Apartment in dem Wolkenkratzer untergebracht. "Nach reichlich Abwägung wurde gegenseitig vereinbart, dass es für den Secret Service kosteneffizienter und logistisch sinnvoller ist, anderswo eine Fläche zu mieten", teilte die Sprecherin der Trump Organisation, Amanda Miller, am Freitag auf dpa-Nachfrage mit.

Im Juli seien die Agenten in einen Trailer auf dem Gehweg verlegt worden, bestätigte Secret Service-Sprecherin Cathy Milhoan dem Radiosender NPR. Der neue Standort sei aus Sicherheitsgründen geheim. "Unabhängig davon, wo unser Kommandoposten sich befindet, gibt es keine Auswirkungen auf den vom Secret Service entwickelten Sicherheitsplan", sagte Milhoan.

Seit seiner Vereidigung im Jänner hat Trump sein Zuhause im Herzen Manhattans nicht besucht. Seine Frau Melania lebte dort einige Monate mit Sohn Barron, zog im Juni aber ins Weiße Haus in Washington nach. Da der Trump Tower als fester Wohnsitz des Präsidenten gilt, bewacht der Secret Service ihn weiterhin rund um die Uhr. (APA, 4.8.2017)