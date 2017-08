Doppler/Horst stehen im WM-Viertelfinale

2:0-Sieg im Achtelfinale von Wien gegen Katari Jefferson/Cherif – Erst drittes WM-Viertelfinale in ÖVV-Geschichte

Wien – Clemens Doppler und Alexander Horst (12) stehen als erstes österreichisches Beach-Volleyball-Duo der Herren in einem WM-Viertelfinale. Die Lokalmatadore besiegten am Freitag auf der Wiener Donauinsel im Achtelfinale auf dem Center Court vor rund 10.000 Fans die für Katar spielenden Jefferson/Cherif (23) 2:0 (24,22). Um das Semifinale geht es am Samstagnachmittag gegen Bartosz Losiak/Piotr Kantor.

Die als Nummer sieben gesetzten Polen gewannen ihr Achtelfinale gegen die Belgier Dries Koekelkoren/Tom van Walle (19) 2:1 (19,-19,7). In davor zehn WM-Turnieren hatten es bisher nur Doris und Stefanie Schwaiger 2009 und 2013 in ein WM-Viertelfinale geschafft.

Doppler zeigte sich nach Spielende begeistert: "Man kann das schwer in Worte fassen, was wir hier erleben. Diese positive Stimmung, dieser Push, diese Energie, die von den Tribünen kommt ist einfach einzigartig und definitiv unser Motor in den engen Situationen! Das ist die Zeit unseres Lebens!" (APA; 4.8.2017)

Achtelfinale:



Christiaan Varenhorst / Maarten van Garderen (NED) vs. Sergio Gonzalez / Diaz Nivaldo (CUB) 2:1 (21:13 13:21 15:13)



Pablo Herrera / Adrian Gavira (ESP) vs. Pedro Solberg / Guto (BRA) 2:1 (21:19 17:21 15:13)



Ben Saxton / Chaim Schalk (CAN) vs. Alison / Bruno (BRA) 2:1 (21:19 19:21 15:13)



Evandro / Andre Loyola (BRA) vs. Janis Smedins / Aleksandrs Samoilovs (LAT) 2:0 (24:22 21:19)



Phil Dalhausser / Nick Lucena (USA) vs. Christopher McHugh / Damien Schumann (AUS) 2:1 (21:14 19:21 16:14)



Wjatscheslaw Krasilnikow / Nikita Ljamin (RUS) vs. Sam Pedlow / Sam Schachter (CAN) 2:0 (21:14 21:18)



Bartosz Losiak / Piotr Kantor (POL) vs. Dries Koekelkoren / Tom van Walle (BEL) 2:1 (21:19 19:21 15:7)



Clemens Doppler / Alexander Horst (AUT) vs. Cherif Younousse / Jefferson Santos Pereira (QAT) 2:0 (26:24 24:22)

Viertelfinale:

Pablo Herrera / Adrian Gavira (ESP) Christiaan Varenhorst / Maarten van Garderen (NED)

Evandro / Andre Loyola (BRA) Ben Saxton / Chaim Schalk (CAN)

Phil Dalhausser / Nick Lucena (USA) Wjatscheslaw Krasilnikow / Nikita Ljamin (RUS)

Clemens Doppler / Alexander Horst (AUT) Bartosz Losiak / Piotr Kantor (POL)