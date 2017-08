Verfassungsversammlung in Venezuela will trotz Widerstands tagen

Sitzung der Verfassungsversammlung für Freitagabend geplant – Über 150 Tote seit Beginn der Proteste

Caracas/Wien – Mit einem Eilantrag, der die konstituierende Sitzung der verfassungsgebenden Versammlung verhindern sollte, hat Venezuelas Generalstaatsanwältin Luisa Ortega Díaz am Freitag ihre regimekritische Linie fortgeführt. Seit zehn Jahren in diesem Amt, ist sie erst seit kurzer Zeit Regierungsgegnerin, kämpft jetzt dafür aber umso erbitterter gegen den zunehmend von autoritären Zügen geprägten Staatschef Nicolás Maduro.

Jüngster Grund für den Widerstand ist die Wahl zur verfassungsgebenden Versammlung, die Maduro am Sonntag durchgesetzt hatte. Sie ermöglicht die Gründung eines neuen Gremiums, das das bestehende Parlament ersetzen könnte und so Maduros Gegnern eine wichtige Machtbasis entziehen würde. Nach der Wahl wurden Vorwürfe wegen Wahlbetrugs laut. Die USA und EU wollen die Versammlung nicht anerkennen, Papst Franziskus bat Maduro am Freitag offiziell, auf sie zu verzichten. Die erste Versammlungssitzung ist für den frühen Freitagabend angesetzt, nachdem sie zuvor zweimal verschoben worden war.

Nur kurz vor der geplanten Sitzung wurde Antonio Ledezma, gemeinsam mit Leopoldo López führender Oppositionsvertreter, überraschend freigelassen. Beide waren in der Nacht zum Dienstag verhaftet worden.

Proteste gehen weiter

Die Opposition rief am Freitag erneut zu Demonstrationen auf. Inzwischen halten die Proteste bereits seit vier Monaten an, zwischen April und Juli fanden 6729 Demonstrationen statt, die 157 Todesopfer forderten, wie das auf Konfliktstudien spezialisierte Institut Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) berichtete.

Speziell der Nordwesten des Landes hat sich demnach zum dauerhaften Konfliktgebiet entwickelt, in dem mehr als die Hälfte der Proteste stattfanden. Ende Juli war der Bundesstaat Táchira besonders stark betroffen: Hier verdoppelte sich die Zahl der Todesopfer innerhalb weniger Tage – während am 27. Juli noch zehn Tote registriert wurden, waren es vier Tage später 21 Menschen.

Zudem wird dem Institut zufolge auch von den Demonstranten verstärkt Gewalt angewandt: In der jüngsten Vergangenheit kam es demnach zu Plünderungen und Ausschreitungen.

Seitdem im Mai allerdings Maduros "Plan Zamora" in Kraft trat, durch den das Militär Sondervollmachten erhalten hatte, registrierte das Institut bei hunderten Demonstrationen Gewalt vonseiten der Polizei. Viele Todesopfer gehen demnach auf das Konto der venezolanischen Armee. (cm, 4.8.2017)