Burgenland: Kater nach dreijähriger Suche wiedergefunden

Besitzerin gab nicht auf und wurde auf burgenländischer Tierrettungsseite fündig

Happy End in Eisenstadt: Knapp drei Jahre nach seinem spurlosen Verschwinden wurde Kater Titus nun wiedergefunden. Der Kater war im September 2014 durch das Haustor gelaufen und nicht wieder zurückgekehrt. In all der Zeit hatte Besitzerin Maria Feike die Hoffnung nicht aufgegeben und den grauen Kater auf Katzensuchseiten im Internet gesucht. Nun ist sie auf der burgenländischen Tierrettungsseite fündig geworden.

orf

(red, 4.8.2017)