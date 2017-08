EU will noch am Freitag Russlands-Sanktionen verschärfen

Reaktion auf Lieferung von Siemens-Turbinen auf von Moskau annektierte ukrainische Halbinsel Krim

Brüssel – Die Europäische Union will Diplomaten zufolge noch am Freitag weitere Sanktionen gegen Russland verhängen. Damit reagiere die EU auf die Lieferung von Siemens-Turbinen auf die von Russland annektierte ukrainische Halbinsel Krim, sagten Diplomaten. Vorgesehen sei, weitere Personen und Unternehmen auf die bereits bestehende Sanktionsliste zu setzten.

Deutschland hatte im Juli vorgeschlagen, die Liste um vier weitere Russen und drei Firmen zu ergänzen, darunter auch das Unternehmen, das die Turbinen auf die Halbinsel ausgeliefert hatte. Die Gasturbinen waren von Siemens an Russland verkauft worden und nach Angaben des Unternehmens entgegen der vertraglichen Vereinbarung auf die Krim weitergeleitet worden. Weil Russland wegen der Krim bereits EU-Sanktionen unterliegt, dürfen europäische Unternehmen dort keine Geschäfte machen.

Jüngst verabschiedete schärfere US-Sanktionen gegen Russland stoßen in der EU hingegen auf heftige Kritik.

Eiszeit zwischen USA und Russland

Für seine drastische Einschätzung zum Stand der Beziehungen zu Russland hat US-Präsident Donald Trump Zustimmung im Kreml gefunden. "Wir sind absolut der gleichen Auffassung", sagte der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau. Trump hatte am Vortag getwittert, die Beziehungen befänden sich in einem "bisher unerreichten Tief", das "sehr gefährlich" sei.

Auch Peskow sagte, dass er den gegenwärtigen Zustand für gefährlich halte. Die Gefahr liege "in einem Mangel an gegenseitiger Zusammenarbeit bei den Themen, die für unsere beiden Länder und Völker von großer Bedeutung sind", sagte der Kremlsprecher.

US-Präsident Trump hatte dem Kongress in Washington die Schuld für die Krise in den Beziehungen zu Russland zugewiesen. Er bezog sich vor allem auf ein vom Kongress beschlossenes Gesetz über neue Sanktionen gegen Russland. (APA, Reuters, 4.8.2017)