Bayern muss im Supercup auf Alaba verzichten

Ancelotti vor Match gegen Borussia Dortmund: "Die Mannschaft ist bereit"

München – Bayern München muss am Samstag (20.30) im deutschen Supercup gegen Borussia Dortmund auf ÖFB-Teamspieler David Alaba verzichten. Dies teilte Bayern-Trainer Carlo Ancelotti am Freitag mit. Alaba hatte beim Testspiel gegen den FC Liverpool am Dienstag einen Schlag abbekommen und ist seitdem angeschlagen.

Für den Rekordmeister geht es nach einer durchwachsenen Vorbereitung um einen positiven Start in die Pflichtspiel-Saison. "Die Mannschaft ist für den Supercup bereit. Ich denke, wir sind für das erste offizielle Spiel motiviert", blickte Ancelloti dem Spiel optimistisch entgegen. "Wir wissen, dass wir nicht in der besten physischen Verfassung sind, aber Fußball ist nicht nur physisch, er ist auch taktisch, Strategie, Persönlichkeit und Motivation. Ich habe Vertrauen, dass meine Mannschaft morgen alle diese Qualitäten zeigt." (APA, 4.8.2017)