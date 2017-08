Baumulde krachte in Wiener Bim: Frau verletzt

Türportal einer Garnitur der Linie 5 Zerstört zerstört

Wien – Eine Baumulde (eine Art Anhänger, in der man etwa Schutt sammelt), die auf einem Kran hing, ist in Wien-Neubau Freitagmittag in eine Straßenbahn der Linie 5 gekracht. Der Türbereich wurde beschädigt und eine Insassin leicht verletzt, sagte Michael Unger, der Sprecher der Wiener Linien. Etwa eineinhalb Stunden lang wurde die Linie kurzgeführt, die Fahrgäste direkt zur U6 gebracht.

Unfall in der Kaiserstraße

Der Unfall passierte laut Polizei gegen 11.30 Uhr in der Kaiserstraße. Arbeiter wollten mittels Kran eine große Mulde, in der sich eine kleinere Mulde befand, zur Seite heben. Dabei geriet die Ladung ins Schwingen und krachte in die Straßenbahn. Das Türportal der Garnitur wurde zerstört. Eine 52-jährige Frau erlitt Abschürfungen und wurde laut Wiener Berufsrettung zur Abklärung ins Spital gebracht.

Die Straßenbahnlinie wurde zur Station Josefstädter Straße umgeleitet, sodass die Fahrgäste mit der U6 weiterfahren konnten. Gegen 13.00 Uhr wurde der Betrieb wieder aufgenommen. (APA, 4.8.2017)