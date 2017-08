Peter Oswald überraschend verstorben

Ehemaliger Intendant des Steirischen Herbstes leitete das Festival von 2000 bis 2005

Graz/Wien – Peter Oswald, der ehemalige Intendant des Steirischen Herbstes, Leiter des Musikprotokolls und Gründer des Musik-Labels Kairos, ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unerwartet verstorben. Er leitete das Mehrspartenfestival von 2000 bis 2005, von 1988 bis 1990 war er bereits Chef des Musikprotokolls.

Leidenschaft für Neue Musik

"Peter Oswald öffnete vielen Menschen die Türen zu neuen klanglichen Welten – seine Leidenschaft für die Kunst und vor allem für Neue Musik ist legendär, ließ ihn Grenzen überschreiten und hinterlässt tiefgreifende Ereignisse und Spuren", heißt es in einer Aussendung des Steirischen herbstes am Freitag. Große Musiktheaterproduktionen prägten das Festival unter seiner Intendanz – etwa "Begehren" von Beat Furrer, welches das das Kulturhauptstadtjahr Graz 2003 eröffnete und später von der renommierten Zeitschrift Opernwelt als Oper des Jahres ausgezeichnet wurde.

Weitere wichtige musikalische Höhepunkte seiner Ära waren "White Foam" von Wolfgang Mitterer in einer Umsetzung von La Fura dels Baus, "Lost Highway" von Olga Neuwirth oder Bernhard Langs "Das Theater der Wiederholungen". Peter Oswald zeichnete auch für breitenwirksame Ausstellungen im Steirischen Herbst verantwortlich – etwa "Latente Utopien" von Zaha Hadid und Patrik Schumacher oder <hers>, kuratiert von Stella Rollig, – und er zählte zu einem frühen und konsequenten Förderer von Händl Klaus.

Label Kairos



Seine Leidenschaft und Pionierarbeit für die Neue Musik lebt fort in den vielen und einzigartigen Aufnahmen zeitgenössischer Musik in dem von ihm und Barbara Fränzen gegründeten Label Kairos. "Anlässlich des diesjährigen Festivaljubiläums wäre Peter Oswald heuer Gast in unserer Gesprächsreihe "Geschichten eines Zeiterkundungsfestivals" gewesen. Unser Mitgefühl gilt seiner Frau Barbara Fränzen, seiner Familie, ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, Freunden und allen, die mit uns um Peter Oswald trauern", so Herbst-Intendantin Veronica Kaup-Hasler abschließend. (cms, 4.8.2017)