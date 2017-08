Niedersachsens rot-grüne Regierung verliert wegen Überläufer Mehrheit

Grün-Abgeordnete Elke Twesten tritt zur CDU über

Berlin – Die rot-grüne Koalition im deutschen Bundesland Niedersachsen verliert fünf Monate vor der Landtagswahl ihre Ein-Stimmen-Mehrheit im Parlament. Die Grünen-Abgeordnete Elke Twesten trete aus der Fraktion aus, teilte Fraktionschefin Anja Piel am Freitag in Hannover mit.

Die rot-grüne Koalition in Hannover unter Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte nach einem hauchdünnen Sieg bei der Wahl 2013 eine vorherige christlich-liberale Landesregierung abgelöst. Im Landtag hatten SPD und Grüne bisher zusammen 69 Sitze, CDU und FDP 68.

Die nächste Landtagswahl in Niedersachsen soll am 14. Jänner nächsten Jahres stattfinden. Die deutschen Sozialdemokraten hatten in diesem Jahr schon zwei Ministerpräsidentenposten bei Landtagswahlen (Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein) verloren.

Wechsel zu CDU

Die aus ihrer Fraktion ausgetretene Grün-Abgeordnete Elke Twesten wird zur CDU in Niedersachsen übertreten. Dies verlautete Freitag aus Kreisen der CDU. Mit dem Austritt von Twesten hat die rot-grüne Landesregierung in Niedersachsen ihre Ein-Stimmen-Mehrheit im Parlament verloren.

Mit dem Austritt aus der Fraktion sinkt die Zahl der Grünen-Abgeordneten im Landtag auf 19. Damit kommen SPD und Bündnis 90/Die Grünen zusammen nur noch 68 Sitze. Die CDU stellt derzeit 54 Abgeordnete, die FDP hat 14 Sitze. (APA, 4.8.2017)