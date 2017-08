Hotelgäste beim Sturm auf Liegestühle gefilmt

Simmering–Kapfenberg, das nannte Helmut Qualtinger einst Brutalität. Was ist dann das Match Briten gegen Deutsche, wenn sie Liegestühle am Pool reservieren? Ein Hotelgast auf Gran Canaria filmte mit

tony's - 24/7 eyes

Auf die Plätze, fertig, los! Um Punkt acht Uhr früh stürmten Gäste einer Hotelanlage an der populären Playa des Ingles auf Gran Canaria den Pool-Bereich. Laut Hotelmitarbeitern soll es sich dabei vorwiegend um britische Urlauber handeln, die deutschen Mitstreitern beim Reservieren von Liegen mittels Handtuch zuvorkommen wollten. Ab 7 Uhr 30 würden die Urlauber schon Schlange stehen und nur darauf warten, dass der Poolbereich endlich öffnet.

Laut Hotel-Management gäbe es in dem Haus mit 500 Betten ausreichend Liegen für alle Gäste. Das Reservierungs-Wettrennen fände nur deshalb statt, weil Plätze in der ersten Reihe am Pool am begehrtesten sind. Die Hotelleitung sah sich nach Auftauchen des Videos veranlasst, dem Match um präferierte Sonnenliegen ein Ende zu setzen. Die Mitarbeiter sind nun angehalten, Handtücher von unbesetzten Liegen zu entfernen. (red, 4.8.2017)