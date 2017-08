Basketballspiel "NBA Live 18" erscheint erstmals mit Frauenteams

Die WNBA wird zunächst nur in Head-to-Head-Matches vefügbar sein

EA bringt mit "NBA Live 18" erstmals die Teams der Frauenliga ins Basketballspiel. Nach einem Jahr Pause erscheint der Konkurrent zur "NBA 2K"-Serie mit der WNBA-Lizenz, die allerdings noch nicht vollständig ins Spiel integriert ist.

Der Konzern führt damit die Integration von Frauenteams in seine Spielserien fort. Den Anfang machte das Fußballspiel "FIFA 16".

ea sports "NBA Live 18" Trailer

Keine Turniere

Die Teams der WNBA können in "NBA Live 18" vorerst allerdings nur in Head-to-Head-Matches gespielt werden. Turniere oder Ligen sind im kommenden Ableger noch nicht verfügbar. Ob diese noch nachgereicht werden oder erst in "NBA Live 19" ihren Weg ins Spiel finden, ist noch nicht bekannt. (ke, 4.8.2017)