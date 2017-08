Gratis-Game macht Spieler zu Videospiel-Piraten

"B00tl3g kr3w" nimmt illegale Raubkopierer der 90er Jahre auf den Arm

Auf dem Awful Summer Jam 2017 entstand ein Retro-Game mit dem Titel "b00tl3g kr3w", in dem die Spieler in die Rolle eines 90er-Jahre Bootleg-Piraten schlüpfen. Dieser testet halbgare ROM-Kopien bekannter Spiele wie "Sonic the Hedgehog", "The Legend of Zelda" oder "Super Mario" und lädt diese schließlich ins Internet hoch.

Skurrile Spielecracks

"B00tl3g kr3w" simuliert dabei eine vertraute Desktopumgebung à la Windows der 1990er-Jahre, wenn auch ein wenig abgewandelt. Über den IRC-Client kommuniziert man mit der namensgebenden "b00tlegkrew", von denen man der Reihe nach verschiedene ROMs zum Ausprobieren erhält. Diese Spielecracks werden über einen Emulator gestartet und müssen nach dem Test hochgeladen werden.

emir varupa "b00tl3g kr3w"-Gameplay

In "Hamhog" steuert man beispielsweise einen Igel auf vier Beinen, der wie bei "Sonic" Ringe einsammeln und Loopings überwinden muss. "Hamhog" bricht allerdings lieber durch die Loopingwand, statt diese hochzulaufen, wie sein blauer Artgenosse. "Atmos" ist ein etwas anderes "Space Invaders", in dem sich mehrere Gegnerreihen nach links und rechts bewegen, ohne dabei Schüsse abzugeben. Ziel ist es, die Gegner abzuschießen, die dann einfach herunterfallen. In "Griselda" spielt man einen Link-Verschnitt aus "The Legend of Zelda" und irrt in einer Dauerschleife herum. Das "Mario"-inspirierte Mini-Game "Mozart Brüder" ist dabei besonders bizarr: Im Original dienen die Kästchen mit Fragezeichen dazu, Items und Münzen auszuspucken, sobald Mario mit dem Kopf dagegen springt. In der ROM-Kopie verliert der Protagonist seinen Kopf und es spritzt Pixelblut.

Die Spiele sind absichtlich überspitzt gestaltet und sollen an Bootlegs der 90er erinnern. Damals waren die billigen Kopien der Konsolen-Roms noch im Internet verbreitet. Oft wurde dabei aber auch Schadsoftware verteilt. Das charmante Retro-Spiel ist kostenlos auf der offiziellen Seite verfügbar. (ke, 4.8.2017)