Leichtfried plant auch in Österreich Diesel-Gipfel

Mindestziel: Software-Upgrades wie in Deutschland

Wien – Der überschaubaren Ergebnisse in Deutschland zum Trotz will Infrastrukturminister Jörg Leichtfried in Österreich ebenfalls einen Diesel-Gipfel abhalten. "Ich werde die deutsche Autoindustrie einladen, mir bis spätestens Ende August ihre Lösungen für Österreich vorzuschlagen", wird Leichtfried vom "Kurier" zitiert. Eines ist für den Minister schon im Vorfeld klar: "Das, was in Deutschland passiert, ist das Mindeste, was auch in Österreich geschehen muss."

Es wird gemutmaßt, dass Vertreter der drei großen deutschen Autoerzeugern, also VW, BMW und Daimler, in Wien teilnehmen werden. Als wahrscheinliches Ziel gilt, wie in Deutschland Diesel der Klassen Euro 5 und 6 mit einer aktualisierten Software auszurüsten. (red, 4.8.2017)