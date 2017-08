Lostag: Die möglichen Gegner der ÖFB-Klubs

Austria, Salzburg und Altach erfahren um 13 Uhr ihre Gegner im Playoff der Europa League

Nyon – 44 Klubs sind am Freitag in den Töpfen, wenn in Nyon ab 13 Uhr die Playoffs der Europa League ausgelost werden. Das sind die möglichen Gegner der drei verbliebenen ÖFB-Klubs Austria, Salzburg und Altach:

Mögliche Gegner Austria

Marítimo (POR)

Roter Stern (SRB)

AEK Athen (GRE)

Osijek (CRO)

Shkëndija (MKD)

Mögliche Gegner Salzburg

Vitorul (ROU)

FH Hafnarfjördur (ISL)

Hajduk Split (CRO)

Apollon Limassol (CYP)

Panathinaikos (GRE)

Mögliche Gegner Altach

Ajax (NED)

Fenerbahçe (TUR)

Ludogorez Rasgrad (BUL)

BATE Borissow (BLR)

Dinamo Zagreb (CRO)

Maccabi Tel Aviv (ISR)

Die Spiele finden am 17. und 24. August statt. (red, 4.8.217)